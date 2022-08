Pizzarotti: "Orgoglioso del Terzo Polo: farò la mia parte"

«Sono orgoglioso di aver scelto per coerenza di stare nel Terzo Polo. Per questo progetto di garanzia contro le destre peggiori e più incompetenti che l'Italia abbia mai conosciuto bisogna ringraziare Matteo Renzi. Ha messo il Paese davanti ai propri interessi. Farò la mia parte». Così, sul suo profilo Twitter l’ex sindaco di Parma, e esponente della Lista Civica Nazionale, Federico Pizzarotti, interviene sulla nascita del cosiddetto Terzo Polo alla luce dell’accordo tra i leader di Azione e Italia Viva, Carlo Calenda e Matteo Renzi.

«Quest’accordo dura per un semplice fatto, perché non credo che Renzi non si metta a fare accordi con Fratoianni o Di Maio». Così Carlo Calenda, commentando l'accordo elettorale siglato con Italia viva. «Pizzarotti è stato veramente bravo, è quello che ha rotto dopo due minuti sul termovalorizzatore - aggiunge Calenda -, è una persona stimabile che ha fatto una scelta che qui a Roma non riusciamo ancora a fare», conclude.