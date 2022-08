Autotreno in fiamme a Corcagnano: vigili del fuoco al lavoro - Video

I vigili del fuoco di Parma, con due squadre, sono al lavoro dalle 8.15 a Corcagnano per un autotreno in fiamme. Il mezzo pesante viaggiava sulla Massese in direzione di Langhirano quando l'autista si è accorto dell'incendio in corso. E' riuscito ad accostare poco prima dell'impianto semaforico, a scendere dal tir e a chiamare i soccorsi. La cabina è andata completamente distrutta.