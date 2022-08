Caterina Scovenna (Liceo Europeo Maria Luigia): «A Ibiza tra le notti al Pacha e le stupende calette»

Caterina Scovenna è volata a Ibiza con le compagne della quinta liceo Europeo del Maria Luigia. Sei ragazze protagoniste di una vacanza «all'insegna delle feste notturne, tra cui quelle al mitico Pacha, e le calette - racconta Caterina -. È stato un bel modo di chiudere l'intero percorso di cinque anni di scuola superiore. Abbiamo condiviso tanto tra noi compagne di classe e per tutto il giorno. E pur essendo un momento di svago, è stato bello potersi organizzare insieme: mettere d'accordo tutte le esigenze è stata una sfida, superata però».

E ci voleva: «La maturità è stata un'occasione per lavorare un'ultima volta con i nostri prof - continua Caterina -. E il viaggio è stato un bel modo per scaricare la tensione. Abbiamo fatto tante conoscenze: in un momento di leggerezza ho trovato persone più aperte al confronto, diversamente da come invece si è in città. A Ibiza ci sono ragazzi più grandi della mia età, anche perché i maturi hanno scelto soprattutto la Grecia. Ma le persone che abbiamo incontrato ci hanno indicato tanti luoghi da visitare. E a nostra sorpresa non abbiamo trovato nessuno di Parma». Un viaggio prima dell'università: Caterina a settembre andrà alla Cattolica di Milano.