Messa di Assunzione in Largo Coen. Rimane chiusa anche quest'anno la piccola chiesa di Valera

La chiesa di Valera è la più antica chiesa del suburbio cittadino e, come la Chiesa Madre, la Cattedrale, è dedicata a Maria Assunta. A Ferragosto, per molti anni ha accolto, per una celebrazione speciale e molto partecipata, i fedeli della Parrocchia del Buon Pastore, quasi per fare memoria delle proprie radici in questa parte della Città. Purtroppo, dal 2020 si è ritenuto inopportuno celebrare in questa piccola chiesa, insufficiente negli spazi per la sicurezza dei tanti e delle tante che tradizionalmente accoglieva.

Con la speranza che sia per l'ultima volta, la Parrocchia del Buon Pastore il prossimo lunedì 15 agosto, alle ore 11,30, formerà l’Assemblea raccolta per celebrare il Signore Risorto nel giorno di Maria Assunta nella più ampia chiesa del Buon Pastore alla Crocetta, in Largo Coen.