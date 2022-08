Praveena Bilzi: «La mia estate? A Marina di Massa con Ludovica, a Valencia con Francesca»

Praveena Bilzi si è diplomata al liceo linguistico Marconi con un ottimo 85: «Sono contentissima - confessa -, perché l'orale è andato bene ma la prova di inglese scritta non è andata come volevo. Forse ero candidata per un voto superiore».

E per festeggiare? «Sono andata con Elisa e Matteo, i miei migliori amici, a fare un giro in centro, piscina e poi a ballare in un locale della provincia - continua Praveena -. Ma il vero premio sarà la vacanza a Valencia l'ultima settimana di agosto e partirò con Francesca: non vedo l'ora. Nell'attesa sono andata a Marina di Massa con la mia carissima compagna di classe Ludovica Fioretti: ci siamo divertite tanto. Ogni sera facevamo 20 chilometri in bici per raggiungere il Twiga e il Beach club tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta».

Un'estate di maturità fatta di tanti progetti: «Mi sono iscritta a Biologia e mi è arrivata la conferma dell'ingresso proprio l'altro ieri - conclude -: sono felicissima. Nel frattempo, sto lavorando come cameriera al Blue River a Marzolara e occasionalmente faccio la modella. Un'estate anche di crescita grazie al lavoro, ma soprattutto di liberazione per un inizio di una nuova vita, in un mondo diverso dalla scuola».