Il Pd ha scelto: la Lori candidata al Senato, uno fra Negri e Vanolli alla Camera

Il Pd ha fatto le sue scelte. Quasi tutte per lo meno. Alle prossime elezioni parlamentari in programma il 25 settembre saranno due i parmigiani in corsa: Barbara Lori sarà inserita al secondo posto nella lista plurinominale del Senato dietro al capolista Del Rio mentre per il collegio uninominale della Camera entro la giornata di oggi verrà scelto un rappresentante, un uomo, fra Michele Vanolli e Giuseppe Negri ma c'è anche la possibilità che sia il ministro Orlando a volersi candidare in questo collegio.