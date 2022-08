Domani arriva la pioggia

Nuove piogge sono previste in arrivo sulla nostra provincia per la giornata di domani. La perturbazione dovrebbe arrivare a coprire il cielo in mattinata, quando è possibile che scendano già le prime gocce, ma è nel pomeriggio e soprattutto nella sera di domani che la pioggia dovrebbe scendere abbondante o molto abbondante. Pioggia che dovrebbe caratterizzare anche tutta la notte fra giovedì e venerdì e che porterà un netto abbassamento della temperatura, che in città dovrebbe scendere di quattro, cinque gradi centigradi fino a segnare un massima di non più di 28 gradi.