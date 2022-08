Grandine sull'Appennino: le foto da Bedonia, Compiano e Bore

Le (tanto attese) nuvole hanno portato la pioggia ma anche forti grandinate nel Parmense, in particolare sull'Appennino, fra la scorsa notte e le prime ore di questa mattina: ecco alcune foto scattate a Bedonia, Compiano e Bore.

A Parma i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza dei rami pericolanti in strada Beneceto.

Per quanto riguarda la circolazione autostradale, c'è pioggia lungo tutta l'Autocisa, dagli svincoli con l'A1 a quelli con l'A12, ma non sono segnalate particolari criticità.