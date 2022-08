Acquedotto, lavori in corso per una perdita: mattinata senz'acqua nella zona di via XXIV Maggio

In zona San Lazzaro sono in corso interventi sull'acquedotto, per sistemare i tubi ed eliminare una perdita. In via XXIV Maggio, via Bertani, via Collodi, via Veneri e via Orazio, quindi, questa mattina mancherà l'acqua, proprio in seguito a questo intervento.

La polizia locale segnala la chiusura della strada fra via XXIV Maggio e via Emilia Est.