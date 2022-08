Deruba un negoziante, fugge e aggredisce gli agenti: arrestato 32enne marocchino

Un 32enne marocchino è stato arrestato per rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per minacce.

Attorno alle 21.30 di ieri gli agenti delle Volanti, impegnate nel servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Bixio. Il titolare di un negozio - un 23enne indiano - ha chiamato il 113 denunciado di aver subito un furto da parte di un uomo che, vistosi scoperto, lo ha spintonato per guadagnarsi la fuga.

Il negoziante, inoltre, ha fornito l’esatta descrizione dell'uomo, che ha inseguito fino al Ponte di Mezzo senza però riuscire a bloccarlo.

Ma gli agenti hanno raggiunto il fuggitivo, riuscendo - con non poca difficoltà - a bloccarlo in prossimità di piazzale Corridoni.

L’uomo si è mostrato subito insofferente e poco collaborativo, facendo resistenza fino in Questura, dove si è fatto particolarmente agitato e pericoloso, per la sua e altrui incolumità. Per questo è stato portato al pronto soccorso, dal quale è stato subito dimesso.

In Questura è emerso che si trattava di un 32enne marocchino, irregolare e con precedenti di polizia. L'uomo è stato arrestato e la sua posizione, essendo lo stesso irregolare sul territorio nazionale, sarà esaminata dall’Ufficio Immigrazione per l'eventuale procedura di espulsione.