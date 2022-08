Sottopasso via Venezia allagato. Chiuso un tratto di tangenziale Sud. Cantine allagate a Baccanelli e a Torrile - Foto

La pioggia insistente della scorsa notte sta portando diversi problemi alla viabilità cittadina. Il sottopassaggio di via Venezia risulta al momento completamente allagato ma forti disagi si registrano in tangenziale in coincidenza con le uscite di via La Spezia, via Volturno mentre è chiuso l'accesso da via Vallazza.

La tangenziale Sud è chiusa al traffico nel tratto compreso tra la rotatoria con via Emilia Ovest fino all'uscita n. 15, a seguito del nubifragio che ha colpito nella notte la città. La chiusura è stata prevista da Anas, sul posto sono al lavoro Vigili del Fuco, Polizia Locale, Polizia di Stato, Polizia Stradale, Carabinieri e rappresentanti della Questura.

I vigili del fuoco sono impegnati su più fronti in città e in provincia, tantissime le chiamate che stanno arrivando alla centrale operativa del 115.

Forti disagi anche in provincia. Nel comune di Torrile diverse cantine sono state allagate e la protezione civile è al lavoro nel monitoraggio del territorio.

Cantine allagate anche a Baccanelli.