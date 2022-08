Guida ubriaco e tampona un'auto sul ponte Europa: denunciato 42enne

Patente ritirata e mezzo sequestrato per un uomo coinvolto in un incidente sul ponte Europa e risultato positivo all'alcoltest. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti venerdì notte per i rilievi del caso.

Era da poco passata la mezzanotte quando una pattuglia del Nucleo infortunistica stradale si è recata sul ponte. L'ncidente, con feriti e danni ai veicoli, ha visto coinvolti un 42enne, originario di Napoli e residente a Parma, e un altro uomo che se l’è cavata con ferite lievi.

Il 42enne alla guida della sua Ford Focus quando ha tamponato il veicolo che lo precedeva. Gli agenti hanno accertato un tasso alcolico di 2 g/l nella prima prova e di ben 2,20 g/l nella seconda, effettuata a distanza di cinque minuti. Gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente di guida e a sequestrato il veicolo di sua proprietà. Questo in base all’articolo 186 del Codice della strada, che prevede la pena dell'ammenda da 1.500 a 6mila euro e l'arresto da 6 mesi ad un anno. Sanzioni che sono raddoppiate in quanto il conducente ha provocato l’incidente stradale.

Ferite lievi per il conducente dell’auto tamponata.