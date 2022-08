Guida pericolosa, nel weekend segnalate 13 persone

Nella notte fra sabato e domenica consueti controlli sulle strade di Parma da parte dei carabinieri: numerose pattuglie dislocate sia in città che in provincia, sulle principali arterie viarie e nei luoghi di ritrovo dei giovani. Oltre mille le richieste di intervento arrivate in un solo giorno all’Arma tramite il numero d’emergenza 112.

Sono state identificate e controllate quasi trecento persone e circa 180 veicoli.

A Parma, su ordine dell’autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere un 43enne che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è sempre risultato assente durante i controlli di Ferragosto. Per questi motivi il Tribunale di Parma ha revocato i benefici. Sempre a Parma sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica un nigeriano 38enne che, recidivo, guidava senza patente. Residente a Budrio (BO), con precedenti di polizia, è stato deferito anche per non aver ottemperato all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Un altro nigeriano di 28 anni, domiciliato a Parma, con precedenti di polizia, anche lui guidava senza patente: recidivo e uso di atto falso, controllato via Traversetolo alla guida di un'autovettura è risultato sprovvisto della patente di guida, infrazione reiterata in meno di due anni. Al momento del controllo ha anche esibito una carta d'identità visibilmente contraffatta. A Fidenza è stato arrestato un italiano di 43 anni: sottoposto agli arresti domiciliari ha violato anche lui le prescrizioni, facendo scattare l’aggravamento della misura da parte del Tribunale di Parma. Rintracciato dai carabinieri a casa è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Parma. Complessivamente in provincia sono stati segnalati al prefetto quali assuntori a 13 persone aventi dai 16 ai 39 anni e sanzionati al Codice della Strada diverse persone per infrazioni legate per lo più alla velocità pericolosa.