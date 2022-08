Lo sport di Parma perde una delle sue colonne: addio a Florio Manghi

Una notizia triste che colpisce il mondo dello sport parmigiano. Ma non solo quello, il personaggio era conosciuto e stimato in molti ambienti e da tantissimi parmigiani: è morto Florio Manghi. L'ex storico presidente del Csi (fino al 2020 e per vent'anni) è morto oggi: aveva 76 anni.

Domani sera (22 agosto) alle 19,30 nella parrocchia di San Pellegrino (strada Farnese) il rosario, martedì alle 8.30 sempre nella stessa chiesa, il funerale. A Manghi, oltre al collare d'argento del Coni, nel 2012 era stata conferita l'onorificenza dell’Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana».

Presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano per anni, oltre che membro del Consiglio nazionale delo stesso Csi, è stato anche fiduciario della Giunta Coni di Parma oltre che promotore di numerose iniziative sportive nazionali e locali (tra i tanti il Palio di Parma). Era anche membro dell'associazione nazionale Vigili del fuoco oltre che attivamente impegnato nelle attività di formazione nell'ambito del volontariato di Protezione civile.