Derubano un turista e tentano la fuga in via Verdi : arrestati dai carabinieri

Durante un'attività di monitoraggio delle vie del centro, una pattuglia della stazione carabinieri Parma Centro, attraversando via Verdi, ha notato un uomo in difficoltà. Si disperava dopo essere stato derubato. Ottenuta la sua attenzione la pattuglia ha ricostruito che era un turista originario dell’Europa orientale, a Parma da qualche giorno, che poco prima era stato avvicinato da due africani. Gli sconosciuti gli avevano strappato dalle mani una banconota da 50 euro, per poi fuggire lungo via Verdi, verso il centro. Immediatamente la pattuglia ha diramato le ricerche dei sospettati alla centrale operativa di Parma, ponendosi all’inseguimento dei due, visti dileguarsi tra le persone che in quel momento passeggiavano per il centro.

I carabinieri, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungere e bloccare i due sospetti, uno dei quali durante la fuga con un gesto improvviso, ha nascosto qualcosa negli slip. Si tratta di un 25enne marocchino e di un 32enne gambiano.

Portati in caserma, i due sono stati riconosciuti dalla vittima come gli autori del furto. La perquisizione ha permesso di trovare la banconota rubata, ripiegata più volte su se stessa, proprio negli slip di uno dei due fuggitivi. Entrambi sono risultati privi di documenti e identificati mediante le impronte: su di loro sono emerse più pendenze penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Essendo stati presi in fragranza di reato, i due uomini sono stati arrestati per concorso in furto aggravato e trattenuti, su disposizione della Procura, nelle camere di sicurezza del Comando provinciale Carabinieri di Parma in attesa del processo per direttissima.

La refurtiva è stata restituita alla vittima.