Mancano i cestini in viale Mariotti e il greto diventa una pattumiera: perché il Comune non provvede? - Foto

Un'altra segnalazione arriva da un lettore sullo stato del torrente, in prossimità della Ghiaia.

"Oggi in viale Mariotti, proprio alla fermata dell'autobus, davanti alla Ghiaia, dovevo gettare una bottiglietta vuota di plastica e non ho trovato alcun cestino. Né sul lato torrente, né sul lato Ghiaia. La cosa mi ha stupito molto, allora ho guardato giù, sul greto, e il panorama è stato quello che vedete nelle foto scattate stamattina (c'è anche una bicicletta).

So che la notizia dei rifiuti sul greto non è nuova, ma mi ha molto stupito l'assenza di cestini, tra l'altro in prossimità delle fermate degli autobus.