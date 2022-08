Pericoloso e recidivo, viola di nuovo la misura della sorveglianza speciale: arrestato 37enne parmigiano

Questa notte all’una circa la Volante durante lo svolgimento degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha notato la presenza di due soggetti che camminavano in zona stazione, di cui uno già conosciuto ai poliziotti. I due uomini, alla vista della volante, si allontanavano frettolosamente, insospettendo i poliziotti.

Fermati e controllati, venivano identificati per un 37enne parmigiano e un 30enne italiano domiciliato nel reggiano, con numerosi precedenti di polizia. Dal controllo effettuato, il 37enne risultava gravato dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in atto con obbligo di soggiorno a Parma con rientro non oltre le ore 22 e con divieto di uscire al mattino prima delle ore 7 senza comprovata necessità. Il soggetto controllato, invitato a motivare la sua presenza in strada, non forniva alcuna giustificazione. L’uomo pertanto veniva accompagnato in Questura e tenuto conto della pericolosità sociale del soggetto, desunta dai vari precedenti, e dalla ripetuta reiterazione dell'inottemperanza della misura di prevenzione, è stato arrestato per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. Dell’arresto, veniva notiziata l’Autorità Giudiziaria la quale disponeva che l’uomo venisse trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura per l'udienza di convalida.