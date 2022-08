Un uomo fruga nelle cantine di un palazzo e fugge: 13enne aiuta gli agenti a fermare il ladro

Un tredicenne ha inseguito e contribuito a far denunciare un ladro a Parma. L’uomo è stato fermato in via Gramsci da una pattuglia della polizia locale, mentre correva nel traffico guardandosi le spalle. Quando gli agenti lo hanno bloccato, hanno notato il ragazzino che chiedeva ai passanti se avessero visto una persona in fuga, descrivendone l'abbigliamento.

Il giovane, avvicinato dagli agenti, ha riferito di aver sorpreso lo stesso uomo qualche ora prima, in via Savani, nel proprio condominio mentre rovistava nelle cantine e, che, una volta sorpreso, si era dato alla fuga. Il ragazzo, non riconoscendolo, lo ha inseguito in bicicletta.

Accompagnato negli uffici del Comando, il fuggitivo è stato identificato come un quarantenne di origine magrebina e domiciliato a Fontevivo. E' stato denunciato per tentato furto aggravato e perché trovato in possesso di un telefono cellulare la cui detenzione gli era vietata in virtù di un provvedimento del Questore di Parma.