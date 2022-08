Ruba superalcolici al supermercato a Parma: denunciato 38enne di Borgotaro

Servizio straordinario di controllo del territorio nell’ultimo weekend di agosto da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Parma, coadiuvati da personale del Nucleo carabinieri Antisofisticazione e del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro.

Sono stati particolarmente sorvegliati i parchi cittadini, le stazioni ferroviarie, le piazze e i principali luoghi adibiti per pic-nic e gite, anche con l’ausilio di unità cinofile.

Le pattuglie dei carabinieri sono riuscite così a rispondere a oltre mille richieste di intervento giunte al 112 e a controllare 769 persone e 496 veicoli; 27 le multe per violazioni al Codice della strada.

Non sono mancati interventi e denunce, a Parma. Sono stati denunciati per tentato furto aggravato un 38enne italiano residente a Borgotaro, incensurato, che ha rubato alcoolici in un supermercato di Parma. Sottoposto a controllo all’esterno del negozio, lo stesso non ha saputo giustificare il possesso di dieci bottiglie di superalcolici di pregio, per un valore totale di 250 euro.

Per il reato di guida in stato di ebbrezza, denunciato un 20enne marocchino residente a Tizzano, con precedenti, controllato a Langhirano. Il giovane era alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di 1.77 g/l: patente ritirata e veicolo sequestrato.

Un tunisino 30enne, senza fissa dimora e con precedenti, controllato nelle vie del centro di Parma è stato denunciato per inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato.

Durante i controlli sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze di stupefacenti 11 soggetti trovati complessivamente con 5 grammi di hashish e 1 di crack aventi dai 15 ai 23 anni.