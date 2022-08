Scontro auto-moto anche in autostrada: code in diminuzione, ora sono di 3 km fra Parma e Terre di Canossa

Anche in autostrada si è verificato uno scontro fra un'auto e una moto. In Autosole come conseguenza si sono riscontrate lunghe code che sono ora in diminuzione e al momento sono di circa 3 km in direzione Sud (verso Bologna) fra il casello di Parma e quello di Terre di Canossa. In direzione opposta, verso Milano, un chilometro di coda dovuto al rallentamento dei curiosi. Si raccomanda di prestare la massima attenzione.