Trasferta senza successo per tre "terribili" 50enni con il vizio del furto: denunciati

Continua l'attività di controllo del territorio delle pattuglie di polizia. Ieri pomeriggio alle 16.20 le volanti sono intervenute nel negozio Tecnomat, di via Savelli, perchè gli addetti alla sicurezza, avevano fermato un uomo e una donna sorpresi a prendere della merce dagli scaffali. La coppia era entrata nel centro commerciale con fare sospetto: fin da subito cercavano di muoversi senza essere visti. Dopo aver raggiunto una corsia, quella che era nel loro mirino, la donna ha iniziato a prendere della merce dallo scaffale, per poi passarla all’uomo che la riponeva nel borsello cercando di non essere visto. Azione ripetuta, dopo, in un altro scompartimento: qui prendevano merce dalle confezioni dopo averle aperte. Alla fine si sono diretti all'uscita specifica dei clienti che non fanno acquisti, dove sono stati bloccati. All’interno del borsello, i poliziotti hanno ritrovato la merce rubata, per un valore complessivo di 60 euro. L’uomo e la donna, 50enni residenti nel mantovano, venivano deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Sempre ieri pomeriggio alle ore 17.40 circa è arrivata al 113, una richiesta di intervento da parte dell’addetto alla sicurezza del centro commerciale “Bricocenter” per furto. Il sospetto autore sarebbe stato un 50enne, con cappellino con visiera che indossava un jeans e una maglia a maniche lunghe di colore scuro, con indosso uno zaino grigio con un cane a guinzaglio: l'uomo si era allontanato a bordo di una bicicletta in direzione via Paradigna. Le volanti in servizio si sono subito messe alla sua ricerca. Dopo quache minuto gli agenti hanno intercettato un uomo che corrispondeva perfettamente alle descrizioni all’autore del furto. Si trattava di un cittadino italiano, 50enne, residente nel reggiano, fin da subito agitato e nervoso al momento del controllo. Davanti agli agenti, appena fermato e senza che gli uomini in divisa gli facessero domande, ha detto che non aveva fatto nulla. L'agente della sicurezza interna del centro commerciale ha riferito di aver visto il sospettato entrare all’interno del negozio e che, subito, ha cominciato a girare tra gli scaffali con fare sospetto. Dal reparto ferramenta rubava un lucchetto, danneggiandole la confezione con delle forbici che aveva in tasca per meglio naconderlo in tasca e una plafoniera. Poi ha attraversato la barriera antitaccheggio senza pagare la merce. Qui è stato fermato. L’uomo ha ammesso di aver rubato della merce, consegnando la plafoniera ma non il lucchetto, perchè, secondo il suo racconto lo avrebbe gettato dutrante la fuga in bici. Il 50enne reggiano, con numerosi precedenti, è stato deferito all’All’autorità giudiziaria per il reato furto aggravato. A carico dello stesso inoltre, avviato il procedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Parma.