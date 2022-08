Rischio di forti temporali: fine agosto con allerta gialla nel Parmense

Temporali e possibili disagi da maltempo: c'è un'allerta meteo "gialla" valida per tutta la giornata di oggi (30 agosto) e per domani (31 agosto), in provincia di Parma come nel resto dell'Emilia-Romagna.

Potrebbero infatti svilupparsi temporali anche di forte intensità sull'intera regione, con grandine e possibili danni, più probabili nelle prime ore della giornata sul settore orientale.

Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni, il meteo al Nord resterà caratterizzato da temporali sempre più frequenti, mentre il caldo non abbandonerà il Sud.

Giovedì 1° settembre, con l’inizio dell’autunno meteorologico, è previsto maltempo in gran parte del Centro-Nord con piogge e locali e temporali.