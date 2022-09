Scontro tra due auto in via Torelli all'incrocio con via Viotti: tre feriti al Pronto soccorso

Incidente intorno a mezzogiorno in via Torelli all'incrocio con via Viotti: due auto - per cause ora al vaglio della Polizia Municipale - si sono scontrate. Tre persone coinvolte, uno trasportato al Pronto soccorso. Sono intervenute l'ambulanza e l'automedica del 118. I vigili hanno effettuato i rilievi ai fini della ricostruzione dell'incidente e coordinato il traffico.