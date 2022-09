Via Venezia, aveva oltre 50 grammi di hashish nel marsupio: 28enne arrestato dai carabinieri

Nel corso della sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, durante una serie di controlli disposti nell’ambito di specifici servizi di prevenzione in città, hanno fermato e controllato nella zona di via Venezia un 28enne, trovandolo in possesso di oltre mezzo etto di stupefacente.

La pattuglia transitando in via Venezia, si è accorta di una donna e un uomo straniero intenti a parlare e, quest’ultimo guardarsi attorno con sospetto. L’atteggiamento ha convinto i militari ad approfondire il tutto, effettuando un controllo dei due che, subito apparivano molto agitati. Visto lo stato di agitazione e i diversi precedenti in materia di stupefacenti il 28enne veniva sottoposto a perquisizione e trovato con oltre mezzo etto di hashish, nascosto all’interno del marsupio.

La donna spontaneamente consegnava pochi grammi della stessa sostanza ed il necessario per il confezionamento.

Condotti in caserma il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre la donna è stata denunciata per lo stesso reato.