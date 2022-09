Biciclette abbandonate "in mostra" in borgo San Silvestro

Una brutta visione in borgo San Silvestro: ce lo segnala Gian Vittorio Andreaus: "In Borgo San Silvestro è stata allestita una piccola mostra, titolo "rottami di biciclette", credo con il patrocinio del Comune di Parma, come da foto allegate. L'ingresso è gratuito e gli artisti rinnovano le opere varie volte all'anno. Dovreste dare più spazio a queste iniziative, la cittadinanza apprezza e penso che siano da valorizzare anche in chiave turistica."