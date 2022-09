Open day al gattile: tanti mici in cerca di casa ti aspettano

Famiglie con bambini, singles e coppie giovani hanno varcato questa mattina i cancelli del gattile comunale per cercare il loro “amico peloso” o semplicemente per conoscere la struttura e avere qualche informazione in più su come orientarsi nella scelta.

Accompagnati dagli operatori della cooperativa Caleidos, i partecipanti all’open day (che proseguirà fino alle 16 di oggi) hanno potuto vedere gli spazi in cui sono accolti i mici in cerca di casa e avere informazioni sulle procedure per l’adozione. E, incrociando le dita, per qualche gattino le porte del canile potrebbero aprirsi presto per l’inizio di una vita in famiglia