Domenica a Panocchia la festa degli aquiloni

Ancora una volta il Circolo "Il Ciclone" di Panocchia organizza la festa degli aquiloni, giunta quest'anno alla decima edizione.

Programmata per giugno è stata posticipata a domenica 4 settembre, ora però è tutto pronto per far divertire i bambini che si presenteranno. Un centinaio di aquiloni saranno a disposizione pronti a volare e volteggiare nel cielo.

Pur nutrendo tanta fiducia, non si sa mai come la pensa Eolo, per cui per sopperire ad un'eventuale mancanza di vento sono stati preparati diversi giochi da poter accontentare tutti. Se poi la sfortuna, intesa come inclemenza del tempo, dovesse disturbare più del necessario, vorrà dire che la festa verrà rimandata alla domenica successiva.