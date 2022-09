Francesco Pelosi: «L'Uomo Ragno, il papà e la passione della vita»

Non sa dire se il suo oggetto del cuore sia effettivamente da collezione, nonostante la copertina ne riveli, comunque, l’autenticità tipica dei pezzi per appassionati. Eppure, quel suo «Uomo Ragno classic. Le origini dell’Uomo Ragno», datato gennaio 1991 e pagato forse poco più di 3mila lire, ha una forte valenza simbolica, perché rappresenta una forma di iniziazione.

«L’ho comprato nel 1994 ed è diventato importante per me perché custodisce una storia personale a cui tengo molto. A 10 anni, mio padre mi portò davanti al “Letto e riletto” di via Bixio e mi disse: ora scegli una serie che ti piace e, una volta al mese, torniamo e prendiamo il numero nuovo – racconta Francesco Pelosi, sceneggiatore, cantautore e autore, insieme al disegnatore Rise the Cat, del graphic novel «Guido Picelli. Un antifascista sulle barricate» (pubblicato di recente) -. Entrando, vidi questa serie, che è una raccolta, e iniziai a collezionarne i numeri, che conservo ancora tutti. Anche se leggevo già fumetti come Topolino, che era sempre in casa, o Corto Maltese, che era di mio padre, questo è diventato un oggetto molto caro, proprio per la sua valenza simbolica».

E se l’Uomo Ragno incarna una passione condivisa con il padre, quel fumetto ha contribuito a dare forma a un mestiere, quello dell’autore, che tuttora caratterizza il suo quotidiano: «Quando mi sono reso conto che la maggior parte del mio tempo l’ho passata a leggere, libri ma soprattutto fumetti, ho capito che per la passione, il piacere e la gioia che mi davano e per come facevano viaggiare avevano avuto un ascendente importante su di me. Ho vissuto il momento di quel primo acquisto come un rito, forse anche per il modo in cui mio padre mi portò in quella fumetteria».

Oltre alla simbologia contenuta in quella lettura fatta da ragazzino, Pelosi, nel tempo, ha trovato altri spunti. «Guardandolo con gli occhi di oggi, trovo altri elementi interessanti. Queste storie sono state disegnate da Steve Ditko, considerato l’autore grafico dell’Uomo Ragno, il cui tratto è molto particolare: i suoi personaggi, dai segni quasi circensi, contengono un’inquietudine un po’ felliniana e sono perturbanti e disturbanti – spiega lo sceneggiatore -. Mi sono reso conto che, spesso, i cattivi dell’Uomo Ragno, quelli che magari si vedono oggi al cinema, portano dentro di loro dei tratti e delle sensazioni da vecchie favole dei fratelli Grimm o del folklore. Pur essendo protagonisti di un fumetto per ragazzini americani degli anni ‘60 conservano qualcosa di oscuro e di europeo. Mi sono reso conto che, probabilmente, la grande fascinazione che ho provato, tempo dopo, per il gatto e la volpe quando si mascherano da assassini per andare a impiccare Pinocchio o i personaggi di Alice, ma anche la donna dei piccioni di Mary Poppins e i piraati dell’Isola del tesoro derivano da lì, perché sono molto a metà, non essendo né cattivi, né buoni. Riprendendo in mano questo album, ho riflettuto anche a una forma di ingiustizia che sta dietro a questo fumetto, perché Stan Lee, che per anni è passato come l’unico ideatore di questi personaggi, si prese tutti i meriti e i disegnatori non sono mai stati riconosciuti, almeno a livello economico, per quello che valevano veramente. Il mio oggetto del cuore è stato, quindi, anche uno strumento utile per leggere il mondo in un altro modo, oltre ad aver alimentato una passione che poi è sfociata nella pubblicazione del fumetto su Picelli che abbiamo pubblicato da poco».

Pelosi non lo rilegge più, anche per il linguaggio ormai «datato», ma lo sfoglia ancora: «Lo riguardo come tanti altri fumetti di Jack Kirby, altro creatore di personaggi interessanti, perché anche se i testi non risultano più interessanti per me, come quando ero bambino, il segno rimane ed è incredibile, perché è tuttora attualissimo e molto moderno e, quindi, mi ci riempio gli occhi. In fin dei conti, c’è chi dice che i fumetti non si leggono ma si guardano, perché anche i segni con cui scriviamo le parole sulle tavole sono segni da osservare, appunto».