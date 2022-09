Fanno spesa per 500 euro e non pagano: denunciati

Nel weekend intensa attività di controllo del territorio dei carabinieri. L’attività ha visto in campo un ampio dispositivo di uomini sia in divisa che in abiti civili, coadiuvati dalle pattuglie in moto. Identificate oltre 250 persone e controllati più di 140 mezzi. Due gli arresti, denunce e segnalazioni.

I militari del Radiomobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un 31enne nigeriano, domiciliato in città e con diversi precedenti che ha violato più volte la detenzione domiciliare. I carabinieri della stazione di Parma Centro hanno rintracciato un marocchino 25enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, poiché autore di più violazioni alla misura dell'obbligo di presentazione. Denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 25enne di Reggio Emilia in piazza della Pace, che prima ha chiesto l'intervento dicendo di essere stato aggredito, poi è finito nei guai. La pattuglia del Radiomobile arrivata sul posto ha notato un 25enne che, alla vista dell’autovettura con i lampeggianti accesi, ha simulato una caduta dal marciapiede. Visto lo stato di agitazione del giovane è arrivata anche un’autoambulanza. Nel frattempo il ragazzo ha inveito contro dei giovani lì presenti. I militari nel tentativo di calmarlo sono stati aggrediti e minacciati.

Sempre i militari del Radiomobile hanno denunciato marito e moglie per furto al supermercato. I due dopo aver riempito il carrello della spesa con merce per un valore di circa 500 euro si sono avvicinati all’uscita d’emergenza. La donna è uscita, mentre l’uomo è rimasto fermo con il carrello e dopo pochi istanti lo ha consegnato alla complice. Poi si è dileguato tra le corsie del supermercato. Ma la donna è stata fermata. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno identificato il marito: entrambi sono stati denunciati. Per ultimo, un 42enne è stato invece denunciato per evasione dai carabinieri della stazione di Parma Centro, in quanto si è allontanato dall’abitazione in violazione delle prescrizioni impostegli.

r.c.