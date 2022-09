Inizia la "Settimana della Pubblica": "Io parlo parmigiano, pizza e griglia e la giornata in Cittadella

Dopo due anni di stop a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, torna l’immancabile appuntamento con “La Settimana della Pubblica”, la manifestazione organizzata da Assistenza Pubblica Parma, con il Patrocinio del Comune di Parma, per ringraziare tutti coloro che quotidianamente permettono di garantire i servizi che l’associazione svolge.

Questo momento di festa e informazione socio-sanitaria avrà inizio il 10 settembre, con un momento di intrattenimento organizzato in collaborazione con “Io Parlo Parmigiano”, dal titolo AL SMAFLÓN SIÓ (Aggiornamento 2.1). La presentazione di uno smartphone in “lingua ducale” è solo il pretesto per scoprire il dialetto in chiave tecnologica e sempre ironica. L’evento si terrà presso la sede dell’ente di volontariato, in Viale Gorizia 2/a, a partire dalle 20:30.

Si prosegue lunedì 12 settembre con la presentazione del nuovo corso per soccorritori volontari di Assistenza Pubblica Parma, che ha l’obiettivo di preparare e formare gli aspiranti militi alla vita e ai servizi che l’associazione svolge ogni giorno. Sono previsti poi una serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccini, ai quali sarà possibile partecipare gratuitamente.

Mercoledì 14 settembre, sempre presso la nostra sede dalle ore 20:00, serata pizza e griglia con gli amici di Gaione e a seguire intrattenimento con Willer Collura.

Per giovedì 15 settembre è in programma uno spazio di informazione, in ambito sociale, offerto da Telefono Amico Parma, uno dei servizi storici della Pubblica, alle ore 21:00, presso il Cinema Astra di Piazzale Volta 15, si offre alla città la visione del film “Tra due mondi”, di Emmanuel Carrère.

La rassegna si concluderà sabato 17 settembre con un’intera giornata di festa, dalle 9:30 alle 19:30, presso il Parco della Cittadella, Parma, sarà possibile partecipare a diverse attività: Educazione Stradale con la presenza della Polizia Stradale (Lamborghini), dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale (attività per i più piccoli), e l’Ambulanza dei pupazzi (porta il tuo pupazzo).

«La Settimana della Pubblica – ha affermato Luca Bellingeri, Presidente Assistenza Pubblica Parma – è un momento di festa, che da sempre vuole dimostrare la vicinanza dell’Associazione

alla cittadinanza. La Pubblica durante la pandemia, e non solo, è stata presente per la popolazione. Vuole però esserlo anche in momenti più leggeri, come quelli dedicati ai più piccoli, o facendo informazione con eventi interessanti. Speriamo di vedervi numerosi e siamo felici di poter tornare a condividere momenti di convivialità come questi». «La Pubblica – spiega Filippo Mordacci, Comandante del Corpo Militi Assistenza Pubblica Parma – è “dentro la Città” ogni giorno ed è sempre significativo condividere eventi che ci permettano di stare insieme e conoscerci meglio al di fuori del servizio. Finalmente, dopo gli anni forzati di stop, possiamo tornare a festeggiare insieme a tutti coloro che sostengono le attività e i servizi della nostra associazione.».

Per informazioni: 0521.224922/224988 - info@apparma.org - www.apparma.org

PROGRAMMA

Sabato 10 Settembre 2022 Ore 20:30: “Io Parlo Parmigiano”: AL SMAFLÓN SIÓ (Aggiornamento 2.1) – presso Assistenza Pubblica Parma, Viale Gorizia 2/a

Lunedì 12 Settembre 2022 Ore 20:45 Presentazione Corso Soccorritori Volontari AP – presso Assistenza Pubblica Parma, Viale Gorizia 2/a

Mercoledì 14 Settembre 2022 Ore 20:00 Pizza e Griglia con gli amici di Gaione – presso Assistenza Pubblica Parma, viale Gorizia 2/a Intrattenimento con Willer Collura – presso Assistenza Pubblica Parma, viale Gorizia 2/a

Giovedì 15 Settembre 2022 Ore 21:00 Serata cinema offerta da Telefono Amico: “Tra due mondi” – presso Cinema Astra

Sabato 17 Settembre 2022 Ore 9:30 – 19:30 Giornata di festa con ambulanza dei Pupazzi, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco – presso Parco della Cittadella, Parma.