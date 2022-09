Sfondo a colori, gusto e solidarietà: ecco la Cena di via della Salute - Le foto

Lo sfondo è quello che si fa ammirare: le case a colori, per l'occasione senza "l'ingombro visivo" delle auto parcheggiate. E' in tutta la sua bellezza che via Della Salute torna ad ospitare la cena benefica che mancava ormai da due anni per pandemia.

Organizzata dall’associazione di promozione sociale 46+1 Amici dell’Oltretorrente in collaborazione col Ccv Oltretorrente, e col patrocinio del Comune d Parma, la lunga tavolata ha fatto il tutto esaurito. Anche di generosità: raccolti fondi da donare al Seirs-Croce Gialla per un progetto dedicato alle mamme e ai bambini in Ucraina.

Guarda tutte le foto.