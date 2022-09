Anziano investito sulle strisce in via Traversetolo: è in Rianimazione

Pauroso incidente intorno alle 11.30 in via Traversetolo, dove un anziano è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all''altezza dell'incrocio con via Zarotto.

Immediata la richiesta di soccorsi e in pochi minuti l'arrivo dell'ambulanza: la persona ferita è subito apparsa in condizioni molto serie, gravissime le ferite riportate nell'ìmpatto prima con l'auto e poi con l'asfalto. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al Maggiore, verso il reparto di Rianimazione.