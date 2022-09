Fiamme nel convento di San Francesco del Prato: tre persone lievemente intossicate dal fumo - Foto

La prima a prendere fuoco sarebbe stata una libreria, poi le fiamme hanno minacciato di estendersi a un'area ben più vasta del convento di San Francesco del Prato, dove vivono i frati minori conventuali.

La richiesta di aiuto ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 7, e in contemporanea è stato attivato anche il 118 per tre persone che hanno respirato del fumo e sono rimaste lievemente intossicate. I vigili del fuoco - che sono riusciti a limitare i danni - sono ancora al lavoro per assicurarsi che tutti i focolai siano spenti e che l'area sia di nuovo in sicurezza.