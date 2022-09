Caso di Dengue a Parma: (da oggi) per tre notti disinfestazione in via Goria - Cosa fare

Un caso accertato di Dengue segnalato in città dagli organi sanitari. Subito è stato aviato il protocollo definito in questo tipo di emergenza: da stanotte (13 settembre) e per tre sere, in via Goria, sono previasti trattamenti di disinfestazione nelle aree private e pubbliche comprese nel raggio di 100 metri dalla segnalazione del caso di contagio e saranno articolati in tre fasi condotte in modo sinergico: trattamento adulticida, trattamento larvicida, rimozione dei focolai larvali. Nello specifico si tratta di: adulticidi in orario notturno in aree pubbliche per tre notti consecutive; adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private (porta-porta); contestuale trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

Le operazioni notturne (per tre giorni consecutivi) si svolgeranno dalle 23 alle 4 della mattina. I cittadini delle aree interessate sono stati informati (segnaletica e verbalmente) e dovranno osservare durante le operazioni la chiusura delle finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi, ciotole per il cibo dei cani e quant'altro possa subire un deposito dei prodotti di disinfestazione.