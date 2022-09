15 settembre 2022 primo giorno di scuola.. la polizia tra i banchi per… “Lezioni di legalità”

Stamattina al suono della campanella, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, i poliziotti della Questura di Parma, hanno consegnato ai piccoli alunni delle classi quarta primaria del convitto Marialuigia e dell’Istituto Comprensivo “Micheli” di Via Milano, una copia del ”Mio Diario”, un’agenda scolastica appositamente dedicata agli studenti giovanissimi realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Si tratta dello sviluppo di un progetto educativo che per i contenuti proposti, si presenta come valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani.

Obiettivo dell'iniziativa è avvicinarsi ai giovani studenti della scuola primaria, utilizzando personaggi a fumetti, per contribuire all’educazione dei cittadini di domani. Per l'edizione 2022-2023 diversi i temi affrontati tra i quali: salute, sport, ambiente, inclusione sociale, educazione stradale, social network, bullismo e cyberbullismo, educazione civica e cittadinanza digitale. Anche in questa edizione, il topo giornalista Geronimo Stilton accompagna gli amici della Polizia di Stato nel loro percorso di educazione alla legalità, condividendo l’importanza di trasmettere con umorismo e semplicità i valori fondamentali di questo progetto.

E’ un progetto fortemente voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Questore Massimo Macera”, ha dichiarato il Capo di Gabinetto e portavoce della Questura Dr. Giuseppe COSTA, durante l’incontro con gli alunni del Marialuigia visibilmente emozionati e curiosi.

“I ragazzi rappresentano il nostro futuro, ecco perché è importare condividere con loro un percorso di crescita improntato sulla legalità.

Numerose saranno le iniziative promosse dalla Questura, nel corso dell’anno scolastico, in collaborazione con le scuole cittadine allo scopo di aumentare la consapevolezza non solo dei diritti ma anche dei doveri “