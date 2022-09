Annullato per il maltempo il flash mob a sostegno del Pride di Belgrado

Parma città dei diritti, componente della Rete RE.A.DY, che fin dalla sua nascita ha avuto come mission il superamento delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, aveva messo in programma per oggi sabato 17 settembre, alle 11.00, Piazza Garibaldi ad un presidio/flash mob statico a sostegno del Pride di Belgrado per testimoniare anche da Piazza Garibaldi che la lotta per i diritti in Europa non ha confini. Il flash mob è stato annullato a causa del maltempo.