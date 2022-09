Auto finisce fuori strada e si ribalta a Mamiano, un'altra a ruote all'aria in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola: due i feriti

Due auto ribaltate in due diversi incidenti. La prima nella notte a Mamiano, in via Argini. Era quasi l'una quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, finito fuori strada e poi cappottato. Il ferito è stato soccorso e trasportato al Maggiore in condizioni di media gravità.

Poco prima delle 7, invece, scontro tra due auto in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola. Nell'impatto una delle vetture ha finito per ribaltarsi. Una persona è stata soccorsa per traumi di media gravità e trasportata all'ospedale di Vaio, due invece le persone miracolosamente illese. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Per permettere le operazioni di soccorso si sono formate code nel tratto tra i due caselli. La situazione del traffico è tornata alla normalità intorno alle 9.