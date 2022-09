Piazzale Barbieri, lite tra una coppia ubriaca. Poi lei insulta e manda all'ospedale un poliziotto: arrestata

Ieri sera, intorno alle 22.30, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in Piazzale Barbieri per una lite tra un uomo e una donna.

Ricevuta la segnalazione dalla Sala Operativa del 113, gli agenti hanno notato subito la coppia che, oltre a discutere animatamente e con insulti reciproci, era in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Quando i poliziotti si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo, la donna – anziché placarsi – ha iniziava a insultare anche loro e a rivolgere pesanti minacce e accuse, tentando nel frattempo di fuggire in direzione di Via Pintor. L’uomo invece è rimasto seduto su una panchina.

Quando gli agenti l'hanno raggiunta, la donna ha ingaggiato una colluttazione, colpendoli con calci e pugni e ferendo un agente, successivamente medicato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore.

La donna, infatti, oltre ad avere molta forza, stava dando in escandescenza probabilmente a causa di un abuso di alcolici: difficile e lungo dunque bloccarla.

Dopo essere stata sottoposta alle cure degli operatori del 118, la donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

E' emerso che i due fossero già noti alle forze dell’ordine per comportamenti analoghi, tant’è che la donna era stata già arrestata per due volte tra il 2021 e il 2022 per reati dello stesso tipo.

Entrambi sono stati multati per essere stati trovati in un luogo pubblico in condizione di manifesta ubriachezza.