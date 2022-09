Prendi «Un caffè con il cronista». E parla con noi

Volete essere per un giorno i protagonisti dell'informazione, calarvi nei panni del giornalista, raccontare in diretta, a 360 gradi, attraverso la Gazzetta - sul giornale di carta, il sito web, la televisione 12 Tv Parma - il vostro borgo, la vostra storia (se ha spunti interessanti per tutti), i fiori all'occhiello o le criticità della vostra comunità? Adesso questa opportunità è sul piatto. Anzi nella tazzina.

Racconta il tuo Comune

Si chiama «Un caffè con il cronista» il progetto che prenderà il via venerdì 23 settembre per proseguire per circa due mesi con un viaggio attraverso vari Comuni della provincia. Nei giorni di mercato, vicino alle bancarelle, in un punto strategico dove è facile e naturale fermarsi a fare quattro chiacchiere, ci saranno i giornalisti della Gazzetta a disposizione dei lettori. Ma i veri protagonisti non saranno i cronisti, bensì le persone dei singoli paesi: dal sindaco ai cittadini, tutti sono benvenuti. Chiunque lo desideri e abbia qualcosa di interessante da dire, potrà farlo e sarà accolto davanti ad una tazzina di caffè. Le segnalazioni, le storie, i racconti saranno poi pubblicati sulla Gazzetta e con video sul nostro sito. Potete anche farci vedere le vostre foto «speciali», quelle che raccontano le comunità, le famiglie storiche, i negozi d'una volta, le associazioni, i personaggi. Insomma, tutti cittadini-giornalisti per un giorno, per allacciare ancora di più il legame tra i lettori e la testata del territorio: la «nostra» Gazzetta. Alla ricerca dello spirito dei nostri centri, piccoli e grandi, quel «quid» che merita di essere raccontato, che non va mai dimenticato anche per guardare al futuro tenendo le radici e l'identità.

Venerdì a Colorno

Dunque, via ai «Caffé con il cronista». Prima tappa, il mercato di Colorno, venerdì 23 settembre: a partire dalle 9,30, in piazza ci saranno i nostri giornalisti disponibili ad ascoltare le segnalazioni dei colornesi. Tutte: buone e cattive. Anche le sfide, i sogni, i progetti. Non mancherà il sindaco, Christian Stocchi, in questo contatto diretto con i cittadini. A seguire, altri Comuni, con un calendario che via via sta lievitando. Queste la scaletta delle tappe, sempre nelle piazze dei mercati a partire dalle 9,30: il 28 settembre, l'appuntamento è a Fidenza; il 3 ottobre sarà la volta di Borgotaro; il 12 ottobre toccherà a Sorbolo; il 29 ottobre, caffé a Felino; l'11 novembre, protagonista sarà Collecchio; infine, il 24 novembre, tappa a Noceto. L'elenco è flessibile.

Faccia a faccia con l'informazione. Sia per conoscere in presa diretta chi se ne occupa per mestiere sia per raccontare senza mediazioni le notizie che ci stanno a cuore. Ci saranno, oltre ai giornalisti di via Mantova, i collaboratori della Gazzetta dai Comuni: un'occasione per approfondire la conoscenza di persona, senza i filtri di mail, computer, videate di Skype e social. E ci sarà una buona tazzina di caffè, preparata dai bar delle piazze: anche i baristi dunque avranno un ruolo fondamentale in questa ricostruzione del fiume di notizie, anime, storie tra i nostri borghi e la Gazzetta. Vi aspettiamo.

a.m.f.