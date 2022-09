Auto pirata in via Traversetolo: travolge uno scooter e poi si dà alla fuga. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 all'amgolo con via Budellungo. Una persona a bordo di un'auto, dopo avere investito un motociclista in scooter è scappato.

Sono intervenute l'automedica e un'ambulanza di Parmasoccorso. Non sono ancora state rivelate le condizioni del ferito: la situazione è in aggiornamento. le forze dell'ordine stanno cercando di risalire all'auto pirata.