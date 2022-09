Crolla la temperatura, da 25 anni non si registrava un calo così brusco

Il momento più caldo di ieri? La mezzanotte, quando è stata registrata la massima della giornata con 22,9 gradi. Una giornata a parti rovesciate, visto che poi a mezzogiorno c'erano quasi 10 gradi in meno visto che, come da previsioni, è arrivata la perturbazione con aria fredda al seguito e, oltre alla pioggia battente durata però solo qualche ora, le temperature sono letteralmente crollate.

Crollo di 14 gradi in 24 ore

A far capire l'entità del cambiamento rapidissimo del tempo è il confronto fra le temperature registrate dall'Osservatorio meteorologico dell'Università alla stessa ora (mezzogiorno) di venerdì e di ieri. Ebbene, venerdì c'erano 27,9 gradi, ieri, alla stessa ora, si era crollati addirittura a 13,7, vale a dire più di 14 gradi in meno in una sola giornata. Come a dire che dalle magliette e le braghe corte si è dovuti passare alle giacche e ai maglioncini senza passaggi intermedi. Un brusco cambiamento climatico che fortunatamente non sarà però seguito da cambiamenti del meteo, visto che a partire da oggi e per buona parte della settimana è previsto che torni il sole sulla nostra città. A differenza dei giorni scorsi, però, ci sarà forte escursione termica fra il giorno e la notte, con temperature minime che non saranno al di sopra dei 12-13 gradi, mentre le massime arriveranno comunque a livelli gradevoli, compresi fra i 21 e i 24 gradi. In Appennino, per contro, ci saranno notti molto fresche per il periodo, considerato che ieri poco dopo le 20 al Lago Santo c'erano poco più di 5 gradi, 12 in meno di 24 ore prima. In ogni caso si può considerare definitivamente conclusa la fase di tempo estivo che era iniziata in pratica 4 mesi fa, quando a metà maggio la colonnina dei termometri era salita per la prima volte sopra i 30 gradi, livello attorno al quale è praticamente sempre rimasta fino a venerdì senza interruzioni. Non ci sarà invece ritorno del maltempo, dopo la velocissima irruzione di ieri mattina che ha portato a cadere poco più di 15 millimetri di pioggia sulla città.

Di giorno sotto i 20 gradi

Un'altra curiosità riguarda il fatto che ieri pomeriggio, nonostante il ritorno del sole, la temperatura è rimasta sotto i 20 gradi, toccando al massimo 19,8 gradi. «L'ultima volta in cui di giorno eravamo rimasti sotto i 20 gradi era stato - ricorda il tecnico dell'Osservatorio meteo Paolo Fantini - l'8 maggio. Da allora, eravamo sempre rimasti abbondantemente sopra i 20 gradi e in buona parte del periodo estivo, anche sopra i 30 gradi. Un'altra curiosità riguarda il fatto che giovedì 15 è stato molto probabilmente l'ultimo giorno del 2022 in cui sono stati superati i 30 gradi. E' un dato che rientra nella media degli anni Duemila, dove di norma l'ultimo giorno sopra i 30 gradi è stato il 17 settembre. Guardando però al passato, l'estate si è notevolmente allungata - conclude Fantini - perché negli anni Settanta le ultime giornate sopra i 30 gradi erano entro la fine di agosto e in settembre si trattava di una temperatura registrata soltanto in casi particolari».

Scarto termico eccezionale

Nei registri la massima di ieri sarà quella della mezzanotte, ma considerando la temperatura diurna, per ritrovare uno scarto di più di 10 gradi nel giro di 24 ore bisogna risalire addirittura a 25 anni fa, nel 1997, quando ci fu un episodio simile, sempre nel mese di settembre. Le temperature dovrebbero comunque restare al di sotto delle medie, di 16 gradi per le minime e di 25,5 per le massime.