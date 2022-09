Aggredisce un rider per rubargli la bici e fugge davanti alla sua reazione: rintracciato e denunciato

E' accusato di tentata rapina il 25enne di origine nigeriana bloccato e denunciato ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente.

Intorno alle 21 in Via Micheli il giovane ha aggredito un rider che stava consegnando delle pizze nel tentativo di rubargli la bici. Alla sua vittima, un 38enne, ha detto che la bici era sua e a quel punto l'ha colpita violentemente per tentare di impossessarsene. Di fronte alla reazione del rider, però, l’aggressore è fuggito. La chiamata al 112 e l’immediato intervento della pattuglia, che ha preso contatto con la vittima e con i testimoni, ha consentito di ricostruire una dettagliata descrizione del fuggitivo. Le ricerche hanno permesso di individuare poco dopo, in via Trento, all'angolo con via Monte Altissimo, un uomo che per aspetto fisico e capi di vestiario assomigliava al ricercato. Un volto già noto alle forze dell'ordine. Che è stato riconosciuto anche dal rider tra diverse fotografie.