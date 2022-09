Via Garibaldi, accoltellamento nella notte: un ferito grave

Di nuovo violenza nella notte della città. Alle 4 il 118 e le forze dell'ordine sono state allertate per intervenire in via Garibaldi, dove un'aggressione - queste le prime informazioni - era finita in accoltellamento.

Soccorsa una persona con una profonda ferita da arma da taglio: le sue condizioni sono gravi ed è stata trasportata nell'area codici rossi del Maggiore. Le indagini sono in corso per ricostruire la vicenda.