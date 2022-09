Via Costituente e i "ragazzi terribili". I residenti: "Anche oggi risveglio con uova, farina, salsa e alcol" - Foto

A farsi portavoce è uno di loro, che ha inviato alla Gazzetta le immagini scattate questa mattina in via Costituente: "Negozianti e condominisono ormai esasperati dalle continue violenze dei ragazzi. Dopo giorni di ubriacature e bottiglie ovunque, oggi uova, salsa di pomodoro, alcool e farina per gli abitanti della via..."