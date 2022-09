Inaugura il festival Verdi: uno striscione di protesta all'ingresso del Regio -Le foto

Inaugura stasera, con La forza del destino il festival Verdi di Parma, in un’edizione, la 22/a, che segna la fine di un’era, ma anche con il ritorno di pubblico ai livelli pre-covid, come dimostra il botteghino, con biglietti quasi esauriti. E, come ampiamente previsto, è scattata la protesta.

Non c'è infatti come da tradizione il coro del Regio, ma quello del teatro comunale di Bologna. Erano previste forme di protesta: uno striscione è stato attaccato a fianco dell'ingresso e sono stati distribuiti volantini davanti al teatro.

E’ l’ultima edizione firmata dalla direttrice della manifestazione e del teatro Regio Anna Maria Meo, che dopo otto anni di attività ha annunciato l’addio. In scadenza è anche il contratto del direttore musicale Roberto Abbado che sarà sul podio della Forza del destino in un nuovo allestimento firmato dal franco-greco Yannis Kokkos.