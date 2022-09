Guidati dalla bellezza: la festa delle Case popolari di Parma alla scoperta dell'Oltretorrente

Sarà all'insegna della bellezza dell'Oltretorrente la tradizionale festa di fine settembre promossa da Acer Parma con gli inquilini delle Case Popolari.

Si svolgerà infatti nella mattinata di sabato 24 settembre, a partire dalle 9.30, l'iniziativa “Guidati dalla bellezza©, Perle di là da l’acqua”, una passeggiata tra vie, musica e luoghi simbolici che uno dei quartieri più tipici di Parma sa esprimere: un gruppo formato da circa sessanta inquilini degli alloggi ERP gestiti da Acer Parma, con particolare attenzione alle autogestioni presenti sul territorio, si muoverà attraverso i riferimenti della Parmigianità. Le prospettive ed i monumenti scelti in Oltretorrente, mete turistiche molto apprezzate, risultano alle volte poco frequentati nella vita quotidiana; per questo, all'interno del format originale che Acer Parma ha deciso di proporre grazie alla collaborazione con Alessandra Toscani, si svilupperà una “passeggiata culturale” che prenderà l'avvio dal Giardino Ducale per proseguire nella casa-museo del grande direttore d’orchestra Arturo Toscanini e nel vicino Oratorio delle Grazie, animato dal liutaio-musicista Andrew Tan, e terminare poi nella realtà del mondo umanitario che vive all'interno dell’Annunziata; la conclusione della mattinata si svolgerà a tavola con un momento conviviale nel ristorante “Il Cortile”.

Acer Parma ringrazia sentitamente il Comune di Parma e i frati minori dell'Annunciata per l'apertura, la gestione e l'accoglienza dei luoghi che verranno visitati in un percorso concepito con uno stile informale, così da fornire “occhiali nuovi” per vedere nella loro dimensione autentica e festosa alcune delle eccellenze culturali di Parma, in un momento di socializzazione dedicato, appunto, agli inquilini delle case popolari.

"Guidati dalla bellezza", l'appuntamento con la stampa è per: Sabato 24 settembre, alle ore 9.30, presso la sede Acer di Parma, in vicolo Grossardi 16/a, Parma (PR).

Saranno presenti: Il Sindaco del Comune di Parma, Michele Guerra. L'Assessore alle Politiche sociali del Comune di Parma, Ettore Brianti. Il Presidente di Acer Parma, Bruno Mambriani; Il Direttore di Acer Parma, Italo Tomaselli.