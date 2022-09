Voto a domicilio per gli elettori malati e per le persone in quarantena o isolamento fiduciario da Covid-19

Il Comune di Parma ricorda le modalità di richiesta per il voto a domicilio e il voto a domicilio per gli elettori in quarantena o isolamento fiduciario da Covid-19.



VOTO A DOMICILIO

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, le persone che per gravi malattie dipendono da apparecchi elettromedicali o con infermità tali da rendere impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune (cioè siano “intrasportabili”), possono presentare richiesta per effettuare il voto a domicilio.

La richiesta va presentata in carta libera, al Sindaco del Comune di residenza, con una copia della tessera elettorale e un certificato gratuito rilasciato dai Servizi Igiene Pubblica dell'Azienda USL da cui risulti l'infermità fisica; in particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge n. 22/2006 e succ. modificazioni. Nella richiesta devono essere indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo dell'abitazione e numero di telefono dell'elettore.

I cittadini interessati a richiedere il voto domiciliare o il voto assistito potranno richiedere le certificazioni necessarie rivolgendosi al Servizio igiene e sanità pubblica Ausl ai numeri 0521 865301-865314 dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

Le domande che dovevano pervenire nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia tra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022, possono essere presentate anche tardivamente e verranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

Per l’inoltro della domanda agli uffici è possibile avvalersi del servizio on line dedicato:

https://www.elezioni.comune.parma.it/Domanda-di-voto-a-domicilio-2.aspx



VOTO A DOMICILIO COVID-19

È attivo il servizio online per la richiesta di voto a domicilio per gli elettori in quarantena o isolamento fiduciario da Covid-19.

A questo link, tutte le info:

https://www.elezioni.comune.parma.it/Richiesta-di-voto-a-domicilio-per-gli-elettori-in-quarantena-o-isolamento-fiduciario-da-Covid-19.aspx

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per Covid-19, che non possono lasciare l'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto per le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022 nella predetta dimora.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali una dichiarazione, anche per via telematica, in carta libera, all’indirizzo mail elettorale@comune.parma.it, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.



Alla dichiarazione deve essere allegato, oltre ad un documento di identità, un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore all’11 settembre 2022, che attesti, in capo all'elettore, l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena per Covid-19.

La richiesta di voto a domicilio potrà essere presentata anche oltre il termine di martedì 20 settembre 2022 e potrà essere presa in considerazione compatibilmente con l’organizzazione degli uffici di sezione.