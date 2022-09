Sotto effetto di droga irrompe nel Comando dei Carabinieri: era già stato arrestato per rapina e lesioni a Parma nel 2020

E’ entrato correndo in maniera forsennata nel cortile del Comando regionale dei carabinieri di Bologna, senza fermarsi per il controllo all’ingresso, perché, come ha poi rivelato, era sotto l’effetto di stupefacenti e «vedeva delle persone». Per questo motivo è stato denunciato con l'accusa di ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato.

Oltre alla denuncia è emerso dai controlli che il ragazzo, un 26enne bolognese, aveva a suo carico una misura cautelare del Tribunale di Parma per rapina e lesioni personali, episodi risalenti al maggio 2020. I carabinieri lo hanno quindi arrestato.