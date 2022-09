Allerta arancione della Protezione civile: piogge intense e rischio frane tra oggi e domani

In vista di precipitazioni intense con annesso rischio frane, in Emilia-Romagna è scattata l'allerta arancione per il maltempo fino a mezzanotte. Secondo il bollettino dell’Agenzia regionale per l’ambiente e della Protezione civile l’avviso riguarda possibile criticità idrogeologica per le zone d’Appennino nelle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna, Ferrara, Parma, Reggio Emilia e Modena. Nel resto del territorio l’allerta è gialla.

In particolare nella sera-notte tra la giornata di sabato 24 e domenica 25 settembre sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, sul settore collinare e montano centro-orientale che possono generare diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e localizzati fenomeni franosi. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nelle prime ore di domenica.