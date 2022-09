Elezioni con il maltempo, che effetto farà?

La giornata di domani non inviterà certo a una fuga dalla città verso l'ultimo bagno dell'estate o l'ultima abbronzatura prima della lunga stagione fredda che ci attende.

Le previsioni indicano infatti per domani una giornata grigia, con possibilità di qualche residua pioggia, con temperature comprese fra i 14 gradi della minima (in netta risalita rispetto ai giorni scorsi) e i 18-19 della massima.

La variabile meteorologica, dunque, potrebbe non influire più di tanto sull'affluenza alle urne, come invece era accaduto a giugno in occasione dei due turni di voto per le comunali, quando il caldo e il solleone, aggiunti a un panorama di candidature evidentemente poco convincente, avevano addirittura fatto rischiare che per la prima volta nella storia ci fosse un primo turno con meno della metà dei votanti, anche se poi al secondo, complice il caldo africano, si è registrato il record negativo assoluto per le comunali. Quattro anni e mezzo fa, per le politiche del marzo 2018, ci fu l'ultima volta in cui i parmigiani andarono a votare in massa con una percentuale del 75% di presenza alle urne, in leggero calo rispetto al 79% del 2013. Si vedrà domani sera quali effetti avrà avuto il tempo incerto sull'affluenza.

g.l.z.